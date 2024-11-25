Израиль вскоре может заключить соглашение с "Хезболлой" – посол

Израиль, вероятно, находится "за несколько дней" от соглашения о прекращении огня с ливанской "Хезболлой". Об этом заявил посол Израиля в США после нового раунда челночной дипломатии высокопоставленного посланника администрации президента Джо Байдена, пишет Bloomberg, сообщает Левый берег.

"Мы близки к соглашению. Это может произойти в течение нескольких дней" , – сказал Майкл Герцог израильскому армейскому радио сегодня.

В последние недели другие израильские и американские официальные лица делали похожие прогнозы, поэтому на самом деле неизвестно, примет ли "Хезболла" соглашение. Группировка была серьёзно ослаблена после двух месяцев усиленных израильских авиаударов и наземных атак на юг Ливана. Но "Хезболла" продолжает ежедневно обстреливать Израиль ракетами и сопротивляться наземным операциям ЦАХАЛа.

В воскресенье "Хезболла" выпустила по Израилю по меньшей мере 250 ракет и беспилотников, в результате чего несколько человек получили ранения, а израильские ВВС нанесли удары по целям в Ливане.

Обе стороны находятся в конфликте с тех пор, как "Хезболла" начала наносить удары по израильской территории в октябре прошлого года в знак солидарности с террористами ХАМАСа.