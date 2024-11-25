Украина намерена увеличить пропускные возможности западной границы до 2030 года

Украина планирует серьезно увеличить пропускную способность на западной границе. ﻿Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач, сообщает Экономическая правда.

Это предусматривает проект Стратегии по развитию пограничной инфраструктуры с Европейским Союзом и Молдовой до 2030 года.

"Из-за полномасштабного вторжения нагрузка на пункты пропуска возросла в разы, поэтому нам нужно адаптировать границу к имеющимся потребностям" , - пояснил Деркач.

Увеличить пропускную способность пограничной инфраструктуры собираются путем реконструкции существующих пунктов пропуска и строительства новых включая подъездные пути.

Речь идет, например, о реконструкции шести пунктов пропуска с Польшей, трех - на границе со Словакией, пяти - с Румынией, трех - с Венгрией и 11 - с Молдовой.

Также речь о строительстве новых пунктов пропуска, в частности Белая Церковь - Сигету-Мармацией, Белая Криница - Климеуц, Русская - Ульма и Шепот - Извореале Сучевей на границе с Румынией, Великая Паладь - Надьгодош, Дыйда - Берегдароц - с Венгрией.

Среди целей также введение совместного контроля с соседними государствами, уменьшение времени ожидания в очереди и создание сети сервисных зон.

Согласование от Еврокомиссии Украина уже получила, добавил Деркач. С каждой ОВА представители министерства провели отдельные встречи, где согласовали приоритеты и совместные планы по развитию границы.