Доллар ослаб после объевления Трампом кандидата в министры финансов США

В понедельник курс доллара США ослаб, а казначейские облигации США выросли в цене после того, как новоизбранный президент Дональд Трамп объявил о назначении Скотта Бессента на должность министра финансов.﻿ Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Индекс доллара, который отражает его курс к корзине валют, в частности евро и иены, снизился на 0,6%. В то же время евро вырос на 0,6% относительно доллара США.

Этот индекс вырос более чем на 7% с начала прошлого месяца до пятницы благодаря ожиданиям, что экономическая политика Трампа, в частности пошлины и налоговые сокращения, будет способствовать инфляции и повышению процентных ставок в США.

Однако выбор Бессента, который в прошлом месяце назвал широкомасштабные пошлины "максималистской" позицией, рассматривается инвесторами как сигнал о возможном смягчении политики новоизбранного президента.

Ранее в этом месяце Бессент заявил CNBC, что он рекомендовал бы вводить пошлины постепенно, чтобы избежать рыночных шоков.

"Наличие хотя бы одного значительного сторонника за столом кабинета, выступающего против устойчивых торговых налогов, является позитивом для рынков" , - отметил Пол Донован, главный экономист UBS Global Wealth Management.

Государственные облигации США, которые ранее снижались из-за ожиданий инфляционного давления, восстановили позиции. Доходность 10-летних облигаций снизилась на 0,06 процентного пункта до 4,35%. Доходность облигаций меняется в обратном направлении к их ценам.

"Все готовились к политике "Америка прежде всего", но теперь начинаешь понимать, что это не односторонний подход" , - сказал Хью Гимбер, глобальный стратег рынков в JPMorgan Asset Management.

Он добавил, что новая администрация рассматривает использование доллара как более стратегического инструмента для достижения своих целей.

Назначение Бессента является сигналом, что Трамп, возможно, не реализует в полной мере наиболее инфляционные составляющие своей политики, включая пошлины, отметил Венсан Шеньо, руководитель исследований Generali Asset Management.

Инвесторы также надеются, что Бессент, опытный руководитель хедж-фонда, ответственный за реализацию экономической программы Трампа, поможет сдержать расширение фискального дефицита.