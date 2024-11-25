Стали известны участники второго тура выборов президента Румынии

В Румынии после подсчета 100% голосов в первом туре президентских выборов определились кандидаты, которые сойдутся в поединке во втором туре. ﻿Ссылаясь на результаты румынского ЦИК, сообщает Европейская правда.

На первом месте с 22,94% поддержки неожиданно лидировал независимый кандидат – ультраправый пророссийский политик Келин Джорджеску, не представляющий ни одной партии и не имеющей собственной. Никакие соцопросы в преддверии выборов не прогнозировали ему выхода во второй тур, поэтому его победа стала сенсацией.

На втором месте после напряженного противостояния оказалась представитель оппозиционного Союза спасения Румынии, проевропейская и проукраинская кандидатка Елена Ласкони с 19,18% голосов избирателей.

Ласкони всего на 2742 голоса опередила "бронзового" призера гонки, действующего премьер-министра Марчела Чолаку.

Челаку, который из-за провального результата подал в отставку с поста лидера своей Социал-демократической партии, уже заявил, что не будет обжаловать результат голосования даже несмотря на столь незначительное отставание от своей оппонентки.

Джорджеску является одним из самых категоричных пропагандистов антизападных идей в Румынии. Он утверждал, что ЕС и НАТО не представляют соответствующим образом румынские интересы, и заявлял, что война России в Украине манипулируется американскими военными компаниями.

Ласкони известна тем, что критиковала действующее правительство Румынии за бездействие в отношении российских дронов, которые время от времени падают на румынской территории, и не исключала запрета на въезд в Румынию для венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Учитывая, что во второй тур выходят Джорджеску и Ласкони, выборы превращаются в геополитическое противостояние – противница пророссийского кандидата могла бы консолидировать всех прозападных избирателей Румынии и одержать победу.