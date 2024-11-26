ISW: Войска РФ пытаются окружить Великую Новоселку в Донецкой области

Российские войска продолжают достигать тактических успехов на западе Донецкой области, приближаясь к окружению Великой Новоселки и создавая угрозы украинским линиям снабжения, ведущим в Днепропетровскую и Запорожскую области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Аналитики сообщают, что российские войска продолжают достигать значительных тактических успехов на западе Донецкой области, приближаясь к окружению Великой Новоселки и угрожая украинским линиям связи. Согласно геолокационным снимкам, опубликованным 24 ноября, подразделения 5-й танковой бригады российского Восточного военного округа продвинулись к восточным окраинам Великой Новоселки.

Российские "вонкоры" заявляют, что войска РФ также продвигаются на северо-восток и юго-восток от этого населенного пункта, пытаясь заставить украинские силы отступать.

Кроме того, российские войска осуществляют атаки на южном направлении. Геолокационные данные указывают, что российские войска заняли позиции вдоль улицы Победы в Курахово, а также приблизились к Романовке, что к северо-востоку от Угледара.

Кроме того, российские войска продолжают прилагать усилия по ликвидации небольшого "кармана" на востоке от дороги О0510 Курахово-Великая Новоселка (к юго-востоку от Курахово и к северо-востоку от Угледара).

Геолокационные данные указывают, что российские войска заняли позиции вдоль улицы Победы в Курахово, а также приблизились к Романовке, что к северо-востоку от Угледара, продвинулись к улице Победы в центре Курахово.

Несколько российских "военкоров" заявили 25 ноября, что российские войска захватили Романовку (к северо-востоку от Угледара) и заняли новые позиции в полях вблизи этого населенного пункта. Хотя ISW пока не имеет подтверждений того, что российские войска действуют в пределах Романовки, геолокационные кадры, опубликованные 24 ноября, показывают две отдельные механизированные атаки российских взводов к востоку от Романовки возле Ильинки и Антоновки, что указывает на их продвижение в направлении населенного пункта.

Российские "военкоры" отмечают, что российские силы в этом районе сосредоточены на том, чтобы заставить украинские войска отступить на запад в направлении Константинопольского (к северо-западу от Угледара).

Ранее, 24 ноября, ISW уже оценивала, что российское военное командование имеет несколько потенциальных вариантов действий на этом участке фронта, и российские успехи 24 и 25 ноября соответствуют двум из этих вариантов: попыткам продвинуться на запад от Курахово вдоль трассы Н15 до линии Андреевка-Константинополь и попыткам обойти Великую Новоселку и создать угрозу украинским группировкам в восточной части Запорожской области.

Карта: DeepState

Аналитики говорят, что российские войска уже захватили позиции вдоль дороги Н15 на востоке Курахово и, вероятно, будут использовать новые позиции вдоль улицы Победы (которая идет на юг перпендикулярно к дороге Н15) для дальнейшего продвижения на запад через Курахово и вдоль Н15 в направлении Дачного и Андреевки (оба к западу от Курахово).

"Недавнее продвижение российских войск к улице Победы в центре Курахово свидетельствует о том, что они находятся примерно в 15 км к востоку от Андреевки. Как российские "военкоры", так и украинский военный обозреватель Константин Машовец определили Андреевку как российскую оперативную цель к западу от Курахово, поскольку ее захват предоставит российским войскам более сильную позицию для охвата цепи населенных пунктов вдоль трассы О0510 к северо-западу и северо-востоку от Угледара" , – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что российские войска могут продолжить продвижение на запад вдоль трассы Н15 в направлении Андреевки, одновременно атакуя "карман" к северо-востоку от Угледара вдоль линии Успеновка-Ганновка-Романовка, чтобы заставить украинские войска отступить на запад и избежать окружения.

"Такой маневр может позволить российским войскам получить тактические позиции в этом районе и выровнять линию фронта от Сонцовки (к северо-западу от Курахово) до Константинопольского, разместив войска примерно в 23 км к востоку от границы Донецкой и Днепропетровской областей" , – отмечают в ISW.

Ключевые выводы: