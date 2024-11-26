Россияне обстреляли Тернополь: возникли перебои с электричеством и водой
В Тернополе после ночной воздушной атаки со стороны российских оккупантов на местную энергетическую инфраструктуру продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения. В городе возобновляют работу пунктов обогрева. Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Отмечается, что из-за вражеского удара с применением дронов-камикадзе была "повреждена электроинфраструктура, от которой питается Тернополь".
"Энергетики постепенно возобновляют электроснабжение города. Будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее", - говорится в заявлении Надала.
Сотрудники коммунального предприятия "Тернопольводоканал" постепенно восстанавливают централизованное водоснабжение в городе.
Мэр Тернополя отмечает, что, возможно, будет низкое давление. Он добавил, что в городе будут запускать генераторы.
Что касается теплоснабжения, то большинство котельных - функционируют. По словам Надала, при необходимости "их работа будет также поддерживаться генераторами".
Школы и детские сады сегодня будут работать в обычном режиме.
"Те, у которых нет централизованного электроснабжения, будут работать с генераторов", - рассказал Надал.
Транспорт
В Тернополе временно не будут курсировать троллейбусы. Им на смену выйдут на маршруты автобусы.
"Вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта", - рассказал Надал.
Пункты обогрева
В Тернополе снова будут работать пункты обогрева. Они откроются с 08:00 по адресам:
- ул. Николая Лысенко, 8 - Тернопольский городской территориальный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг),
- просп. Объединения (Злуки), 45 - КП "Тернопольский центр досуга и молодежных инициатив им. Довженко",
- Привокзальная площадь, 1 - вокзал станции "Тернополь",
- ул. Федьковича.11 - КЗ "Детский - юношеский пластовый центр".
Атака "Шахедов" на Тернополь
Ранее сообщалось, что во время массированной атаки с применением ударных беспилотников этой ночью в Тернополе прогремели взрывы.
После этого город частично был обесточен. Сообщалось также о перебоях с водоснабжением.
В общей сложности воздушная тревога в Тернопольской области длилась около пяти часов.