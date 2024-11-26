Росіяни обстріляли Тернопіль: виникли перебої з електрикою та водою

У Тернополі після нічної повітряної атаки з боку російських окупантів на місцеву енергетичну інфраструктуру тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання. У місті відновлюють роботу пунктів обігріву.﻿ Про це повідомив мер міста Сергій Надал, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Зазначається, що через ворожий удар із застосуванням дронів-камікадзе була "пошкоджена електроінфраструктура від якої живиться Тернопіль".

"Енергетики поступово відновлюють електропостачання міста. Будемо сподіватись, що це відбудеться якнайшвидше" , - йдеться в заяві Надала.

Працівники комунального підприємства "Тернопільводоканал" поступово відновлюють централізоване водопостачання у місті.

Мер Тернополя зазначає, що можливо буде низький тиск. Та додав, що у місті запускатимуть генератори.

Що стосується теплопостачання, то більшість котелень - функціонують. За словами Надала, за потреби "їх робота також підтримуватиметься генераторами".

Школи та дитячі садки у Тернополі сьогодні будуть працювати у звичайному режимі.

"Ті, у яких немає централізовано електропостачання, працюватимуть з генераторів" . - розповів Надал.

Транспорт

У Тернополі тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. Їм на заміну вийдуть на маршрути автобуси.

"Замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту" , - розповів Надал.

Пункти обігріву

У Тернополі знову працюватимуть пункти обігріву. Вони відкриються з 08.00 за адресами:

вул. Миколи Лисенка, 8 - Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг),

просп. Злуки, 45 - КП "Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка",

Привокзальний майдан, 1 - вокзал станції "Тернопіль",

вул. Федьковича.11 - КЗ "Дитячий - юнацький пластовий центр".

Атака "Шахедів" на Тернопіль

Раніше повідомлялося, що під час масованої атаки із застосуванням ударних безпілотників цієї ночі у Тернополі прогриміли вибухи.

Після цього місто частково було знеструмлене. Повідомлялося також про перебої з водопостачанням.

Загалом повітряна тривога у Тернопільській області тривала близько п'яти годин.