Атака беспилотников: на Киевщине обломками повреждены многоэтажки, ЛЭП и гаражи

Россияне всю ночь атаковали Киевскую область беспилотниками – в результате падения обломков сбитых дронов повреждены частные дома, многоэтажки, ЛЭП, гаражи и автомобиль.﻿﻿ Об этом заявил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, сообщает Украинская правда.

"Ночью тревога продолжалась более 7 часов. В области работали силы ПВО... Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в 4 районах.

Обломками сбитых целей повреждены 4 частных дома, 2 жилые многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль" , – сообщил он.

По словам Кравченко, повреждения домов незначительные – выбиты окна, двери, посечены фасады.

Также в одном из населенных пунктов повреждена линия электросети.

Глава ОВА подчеркнул, что все вражеские цели ПВО уничтожила, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допустили, пострадавших среди населения нет.

Сейчас оперативные группы работают над устранением последствий вражеской атаки.