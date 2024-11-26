Атака беспилотников: на Киевщине обломками повреждены многоэтажки, ЛЭП и гаражи
Россияне всю ночь атаковали Киевскую область беспилотниками – в результате падения обломков сбитых дронов повреждены частные дома, многоэтажки, ЛЭП, гаражи и автомобиль. Об этом заявил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко, сообщает Украинская правда.
"Ночью тревога продолжалась более 7 часов. В области работали силы ПВО... Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в 4 районах.
Обломками сбитых целей повреждены 4 частных дома, 2 жилые многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль", – сообщил он.
По словам Кравченко, повреждения домов незначительные – выбиты окна, двери, посечены фасады.
Также в одном из населенных пунктов повреждена линия электросети.
Глава ОВА подчеркнул, что все вражеские цели ПВО уничтожила, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допустили, пострадавших среди населения нет.
Сейчас оперативные группы работают над устранением последствий вражеской атаки.