Верховный суд отклонил жалобу Коломойского о возвращении ПриватБанка

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшему совладельцу Игорю Коломойскому.﻿ Об этом говорится в сообщении НБУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным прессслужбы, Верховный суд 26 ноября отклонил кассационные жалобы Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd и оставил в силе определение Хозяйственного суда города Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда

Этими судебными решениями было закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка во время национализации банка в декабре 2016 года и обязательства вернуть бывшим акционерам в собственность акции банка.

"Верховный суд в очередной раз констатировал, что нарушений прав экс-акционеров в процедуре вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нет" , - сообщили в НБУ.

Дело было открыто по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd в Национальный банк, Кабинет министров Украины, Министерство финансов Украины, ПриватБанк, Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Национализация ПриватБанка

Кабинет министров Украины принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года. Это решение позволило избежать системных рисков для банковского сектора и стало залогом сохранения финансовой стабильности в стране. Государство потратило на докапитализацию ПриватБанка более 155 млрд гривен.

На сегодняшний день судами Украины закрыто производство по более чем 30 судебным делам по искам связанных с ПриватБанком лиц о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка.

По данным Нацбанка, Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% – опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Геннадий Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был бывший глава правления Александр Дубилет.