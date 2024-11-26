Турция пытается получить исключение из санкций США для оплаты России за газ

Турция ведет переговоры с США, чтобы получить освобождение от санкций, которое бы позволило стране продолжать пользоваться услугами российского Газпромбанка для оплаты импорта природного газа. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Европейская правда.

Министр энергетики Алпарслан Байрактар сказал журналистам в понедельник, что без санкционного исключения "мы не сможем платить России".

"Если мы не сможем платить, мы не сможем покупать товары" , – отметил министр.

Он сослался на предыдущие исключения из санкций, связанных с Ираном, как на прецедент.

"Если не будет исключения, это может означать что-то очень серьезное для Турции" , – сказал Байрактар.

По данным регулятора, Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию. Она обеспечила около 42% импорта голубого топлива в прошлом году.

Венгрия, еще один крупный импортер российского газа, раскритиковала действия США против Газпромбанка.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил агентству Bloomberg, что страны региона найдут способ продолжить получать российский газ. Он сказал это после переговоров в Стамбуле с региональными министрами энергетики, в том числе с Байрактаром.

Кроме газа, Турция полагается на Россию в импорте около половины сырой нефти, имеет на стадии строительства одну атомную электростанцию "Росатома" и ведет переговоры о строительстве второй.

Министерство финансов США в рамках нового пакета санкций, объявленного 21 ноября, внесло в черный список Газпромбанк – последний крупный российский банк, который до сих пор не находился под ограничениями.