Close button

Американцы разделились в вопросе продолжения помощи Украине – опрос

Американцы разделились в вопросе продолжения помощи Украине – опрос
Фото: Flickr

Американские граждане остаются разделенными в вопросе военной поддержки Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса CBS/YouGov, обнародованные 25 ноября, сообщает Европейская правда.

Согласно опросу, 49% респондентов заявили, что военную поддержку следует продолжать, а 51% высказались против, что подчеркивает дальнейшее разделение в американском обществе по этому вопросу, но указывает на эрозию поддержки.

Эта эрозия очевидна, если сравнивать с данными за лето. Один из опросов, проведенный исследовательским центром Pew Research Center, тогда показал, что 54% опрошенных выступают за продолжение военной помощи США Киеву. Согласно опросу Института Рейгана, 57% опрошенных высказались за эту помощь.

Еще один вопрос, заданный в опросе CBS/YouGov: приоритетность американской помощи Киеву. Для 33% это вопрос высокой приоритетности, еще 36% говорят о среднем уровне приоритетности, а для 31% это вообще не входит в число приоритетов.

В то же время по сравнению с предыдущим годом в Германии увеличилось число тех, кто одобряет военную поддержку Украине.

В понедельник министр обороны Германии Борис Писториус принял в Берлине своих коллег из Франции, Италии, Польши и Великобритании. Встреча состоялась в новом формате, который министр обороны Великобритании Джон Хили назвал "E5".

Все пятеро министров настаивали на необходимости продолжения предоставления военной помощи Украине. Хили даже призвал "удвоить" поддержку Киева.

Новости

Популярные темы форума

analytics