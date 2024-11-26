Пожар на энергообъекте в Тернопольской области: работы будут продолжаться еще несколько дней

В Тернопольской области локализовали пожар на энергообъекте, который был поврежден вследствие атаки дронов, тушение продолжается. Об этом шла речь на брифинге в Тернопольской ОВА, сообщает Укринформ.

По словам начальника Тернопольской ОВА Вячеслава Негоды, поврежден энергообъект, от которого зависит энергоснабжение практически всей области.

"Дроны атаковали энергообъект несколько раз. Силам ПВО удалось сбить три вражеских летающих объекта. Но другие все-таки попали в цель. Спасатели оперативно локализовали место пожара. Сразу после атаки врага без электроснабжения осталось 70% Тернопольщины" , - сказал Негода.

Со своей стороны начальник ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей отметил, что из-за повторных атак приходилось отводить людей и технику, чтобы не подвергать спасателей опасности.

"Только в 3:50 мы получили разрешение на ликвидацию чрезвычайной ситуации. В 7:51 пожар был локализован. До сих пор идет ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Прогнозируем, что работы на объекте будут продолжаться несколько дней, ведь пожар достаточно сложный" , - сказал Маслей. .

От ГСЧС к ликвидации пожара привлекли 21 единицу техники и 84 спасателя.