Правительство Норвегии планирует увеличить помощь Украине еще на 3 млрд долларов

Правительство Норвегии после консультаций с оппозицией предлагает увеличить помощь Украине в 2025 году до 30 млрд норвежских крон ($2,7 млрд) с 27 млрд крон в этом году, сообщает Европейская правда.

Норвежское правительство и оппозиция расходятся во мнениях относительно того, какой должна быть поддержка Украины.

В текущем году Норвегия выделила 27 миллиардов норвежских крон в поддержку Украины, но в проекте государственного бюджета на 2025 год эта сумма была сокращена до 15 миллиардов норвежских крон.

Оппозиция считает, что это слишком мало и требует увеличения поддержки. Консервативная партия Норвегии предложила выделить на следующий год 45 миллиардов норвежских крон.

Поэтому правительство встретилось с парламентскими лидерами в Стортинге во вторник, чтобы обсудить дальнейшие шаги по поддержке.

После встречи премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что правительство предлагает удвоить предложение до минимум 30 миллиардов норвежских крон.

"В Украине более серьезная ситуация. И мы хотим, чтобы Норвегия была четким и ведущим сторонником борьбы Украины" , – сказал он.

В дополнение к военной поддержке Украины правительство также хочет, чтобы эти деньги были использованы для обеспечения и наращивания электрических мощностей и энергоснабжения в Украине.

Теперь это предложение обсудят в партийных группах.

Сам Стере отправляется в Стокгольм, где встретится с премьер-министрами стран Северной Европы и Балтии. Премьер-министр Польши также поучаствует во встрече.

"Поддержка Украины будет одной из тем на этой встрече" , – сказал он.

И потому правительство договорилось о новой встрече с партиями в Стортинге, чтобы заключить соглашение о норвежской поддержке в четверг во второй половине дня.

Норвегия в прошлом году одобрила программу "Нансен" на 75 миллиардов норвежских крон, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины до 2027 года - то есть с 15 миллиардами норвежских крон ежегодно.

Но в этом году власти страны предложили увеличить финансирование программы до 135 миллиардов евро и продлить ее еще на три года – до 2030 года.