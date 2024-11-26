Минобороны РФ признало атаки ATACMS на объекты в Курской области

Министерство обороны России признало удар Сил обороны ракетами ATACMS по военным объектам в Курской области. Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает Новое время.

Отмечается, что 23 ноября ВСУ ударили пятью ракетами ATACMS в районе Лотаревки по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Как утверждает страна-агрессор, три ракеты якобы были «уничтожены», а еще две — достигли цели.

В результате удара повреждена РЛС, есть жертвы среди личного состава оккупантов.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, 25 ноября Украина ударила восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный в населенном пункте Халино.

Ведомство утверждает, что семь ракет якобы были сбиты, а одна — достигла цели. Кроме того, в результате падения обломков ракет двое оккупантов получили легкие ранения, есть повреждения объектов инфраструктуры.

Министерство обороны РФ традиционно заявило, что «ситуация контролируется», и пригрозило «ответными действиями».