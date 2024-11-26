Міноборони РФ визнало атаки ATACMS на об'єкти в Курській області

Міністерство оборони Росії визнало удар Сил оборони ракетами ATACMS щодо військових об'єктів у Курській області.﻿ Про це йдеться у заяві відомства, повідомляє Новое время.

Зазначається, що 23 листопада ЗСУ вдарили п’ятьма ракетами ATACMS у районі Лотаревки по позиції зенітного ракетного дивізіону С-400. Як стверджує країна-агресорка, три ракети нібито були «знищені», а ще дві - досягли цілі.

В результаті удару пошкоджена РЛС, є жертви серед особового складу окупантів.

Крім того, за даними Міноборони РФ, 25 листопада Україна вдарила вісьмома ракетами ATACMS по аеродрому Курськ-Східний у населеному пункті Халіно.

Відомство стверджує, що сім ракет нібито були збиті, а одна — досягла цілі. Крім того, у результаті падіння уламків ракет двоє окупантів отримали легкі поранення, є пошкодження об'єктів інфраструктури.

Міністерство оборони РФ традиційно заявило, що «ситуація контролюється», і пригрозило «відповідними діями».