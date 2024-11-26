Главы МИД G7 осудили использование РФ баллистической ракеты средней дальности

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» обнародовали по итогам двухдневной встречи совместное заявление, в котором, в частности, уделили внимание войне в Украине, сообщает Левый берег.

Как говорится в тексте документа, распространившем итальянским председательством в G7, министры осудили российскую агрессию в отношении Украины, атаки на энергоинфраструктуру, торговые суда, портовую инфраструктуру, оккупацию ЗАЭС, а также высказались по применению РФ 21 ноября баллистической ракеты средней дальности.

Министры назвали ядерную риторику России «безответственной и угрожающей» и осудили ее позицию «стратегического устрашения».

«Мы никогда не стерпим угроз применить ядерное оружие, не говоря уже о каком-либо применении ядерного оружия Россией в контексте его агрессивной войны против Украины. Мы также выражаем нашу глубокую обеспокоенность использованием химического оружия, а также средств подавления беспорядков как метод ведения войны Россией в Украине» , - говорится в заявлении.

Вспомнили министры и о применении оккупантами химического оружия, пытках украинских пленных бойцов и гражданских, депортации детей, а также использования войск КНДР в войне против Украины, отметив, что G7 работает с партнерами, чтобы скоординировать свой ответ на этот шаг РФ.

Обратились представители G7 в Китай и другие государства, поддерживающие РФ, соблюдать международное право и противостоять расширению войны, а также заверили Украину в продолжении своей поддержки.

Кроме того, министры в своем заявлении прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке, проблемы Индо-Тихоокеанского региона, сотрудничество с африканскими странами.