На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей исчезло электричество

На оккупированных россиянами территориях Херсонской области наблюдаются проблемы со светом утром 27 ноября. Также обесточена оккупированная часть Запорожской области, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как написал в Telegram гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, утром якобы произошло аварийное отключение на линии электропередач ВЛ-330 кВ "Джанкой - Мелитополь".

По его словам, без света было 137 тысяч человек в 172 городах и поселках оккупированной части Херсонской области. Подачу электроэнергии, как утверждал Сальдо, уже возобновили в Геническом и Новотроицком округах, но 69 населенных пунктов еще обесточены.

Назначенный оккупантами так называемый "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что причиной отключения света стало повреждение на линиях электропередач, а подачу электроэнергии скоро возобновят.

При этом Бердянская городская военная администрация сообщила, что Бердянск полностью обесточен.