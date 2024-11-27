На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей исчезло электричество
На оккупированных россиянами территориях Херсонской области наблюдаются проблемы со светом утром 27 ноября. Также обесточена оккупированная часть Запорожской области, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Как написал в Telegram гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, утром якобы произошло аварийное отключение на линии электропередач ВЛ-330 кВ "Джанкой - Мелитополь".
По его словам, без света было 137 тысяч человек в 172 городах и поселках оккупированной части Херсонской области. Подачу электроэнергии, как утверждал Сальдо, уже возобновили в Геническом и Новотроицком округах, но 69 населенных пунктов еще обесточены.
Назначенный оккупантами так называемый "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что причиной отключения света стало повреждение на линиях электропередач, а подачу электроэнергии скоро возобновят.
При этом Бердянская городская военная администрация сообщила, что Бердянск полностью обесточен.
"По информации жителей, в отдельных микрорайонах уже отсутствует водо- и теплоснабжение, не принимают пациентов в местных поликлиниках. В стоматологии - только с острой болью", - говорится в сообщении.