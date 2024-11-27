На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зникла електрика
На окупованих росіянами територіях Херсонській області спостерігаються проблеми зі світлом зранку 27 листопада. Також знеструмлена окупована частина Запорізької області, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Як написав у Telegram гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо, зранку нібито сталося аварійне відключення на лінії електропередач ВЛ-330 кВ "Джанкой - Мелітополь".
За його словами, без світла були 137 тисяч осіб у 172 містах і селищах окупованої частини Херсонської області. Подачу електроенергії, як запевняє Сальдо, вже відновили в Генічеському та Новотроїцькому округах, але 69 населених пунктів ще знеструмлені.
Призначений окупантами так званий "губернатор" Запорізької області Євген Балицький заявив, що причиною відключення світла стало пошкодження на лініях електропередач, а подачу електроенергії скоро відновлять.
При цьому Бердянська міська військова адміністрація повідомила, що Бердянськ повністю знеструмлений.
"За інформацією мешканців, в окремих мікрорайонах вже відсутнє водо- та теплопостачання, не приймають пацієнтів в місцевих поліклініках. В стоматології - лише з гострим болем", - йдеться у повідомленні.