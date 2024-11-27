Правоохранители задержали пятерых парней за организацию взрыва в Житомире

Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали злоумышленников, причастных к теракту в Житомире. Они устроили взрыв возле здания райуправления полиции, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным правоохранителей, 20 ноября группа людей взорвала взрывное устройство возле здания райуправления полиции в Житомире. В результате этого травмы получил работник полиции.

Во время следственных действий было установлено, что к преступлению причастны пятеро злоумышленников, которые действовали по заказу спецслужб Российской Федерации. Среди фигурантов - четверо житомирян, из которых двое несовершеннолетних, и харьковчанин, ранее судимый за разбой, грабеж и изнасилование.

На месте происшествия были изъяты остатки взрывного устройства. В частности - гвозди, как поражающие элементы, остатки мобильного телефона и видеокамера дистанционной передачи изображения.

"Полицейские установили, что сообщники действовали по инструкции российских кураторов. Накануне преступления 46-летний харьковчанин приехал в Житомир и приобрел несколько мобильных телефонов и стартовые пакеты операторов связи. Все это он оставил в условленном месте" , - рассказали правоохранители.

После этого подготовкой к теракту занимались жители Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет. Двое из них забрали пакет. Еще двое - в нескольких строительных супермаркетах приобрели химические составляющие, гвозди, другие необходимые элементы для изготовления взрывчатки. Они создали "пробный образец", провели испытания и сняли это для кураторов.

После этого, 20 ноября, они установили видеокамеру вблизи административного помещения. А позже - спрятали сумку со взрывным устройством.

Взрывчатку они привели в действие путем дистанционного управления.

Задержаны они были 21 ноября. Фигурантам сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 258 (террористический акт - ред.) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют их на причастность к другим преступлениям по заказу российских спецслужб. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 12 лет.