Украина попросила Польшу отдать помещение генконсульства РФ в Познани – МИД

Украина заинтересована в получении от Польши дома генконсульства РФ в Познани, который увольняется по признанию Варшавой российских дипломатов в этом городе нежелательными лицами и закрытии этого консульского учреждения. О готовности принять это здание и разместить в нем консульское учреждение рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Укринформ.

"Украина заинтересована в получении в пользование помещения бывшего российского генконсульства в Познани. Я благодарен польскому коллеге за это предложение. Мы уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем конкретных деталей. В Великопольском воеводстве находится немало граждан Украины, поэтому мы рассматриваем Позна как одну из возможных локаций для расширения консульской присутствия в Польше" , - отметил глава украинской дипломатии.

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский во время встречи с жителями населенного пункта Рокетница Великопольского воеводства заявил: если Украина обратится об использовании освободившейся недвижимости после россиян недвижимости для открытия собственного консульского учреждения в этом городе, то Варшава отнесется к этому с «наибольшей симпатией». Он отметил, что срок действия договора аренды этой недвижимости истекает в конце ноября. До этого времени россияне должны будут ее полностью покинуть. По его словам, сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост числа украинских граждан в Польше, не отвечает консульским потребностям.

Напомним, дипломаты РФ по закрытому решению МИД Польши генконсульству в Познани должны покинуть Польшу до 30 ноября. Польша отозвала согласие на функционирование генконсульства России в Познани из-за участия в подготовке диверсий как в Польше, так и в странах Европы. Российский персонал генконсульства в Познани признан нежелательными лицами в РП. Российская сторона заявила, что ответит Варшаве на этот шаг, однако никакие решения пока не были приняты.

В Польше на сегодняшний день функционирует пять государственных консульских учреждений Украины: генконсульства в Люблине, Кракове и Вроцлаве, консульство в Гданьске и консульский отдел в Варшаве. Кроме того, у Украины есть девять почетных консульств в Польше.

В Польше на сегодняшний день может проживать примерно три миллиона граждан Украины, из которых почти миллион прибыл после начала полномасштабного вторжения России в Украину.