В Курахово остается более 600 человек, которые отказываются от эвакуации – ВСУ

В городе Курахово Донецкой области по состоянию на 27 ноября остается 625 человек, детей нет. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сообщает Лига.net.

По его словам, более 600 человек, о которых идет речь, это те, кто наотрез отказался от эвакуации.

"Дети и представители уязвимой категории населения уже давно эвакуированы в безопасные места" , – добавил Волошин.

Спикер "Хортицы" отметил, что враг пытается занять важнейшие высоты, взять под огневой контроль пути, ведущие к Курахово и прорвать оборону города. Параллельно интенсивно обстреливает город управляемыми авиационными бомбами.

Силы обороны сдерживают наступательные действия противника, нанося ему урон в живой силе и технике. Курахово под контролем ВСУ, добавил Волошин.