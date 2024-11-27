Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Европейский парламент на заседании 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, сформированный после евровыборов в 2024 году, сообщает Европейская правда.

Новый состав Еврокомиссии утвердили 370 голосами "за". Против голосовали 282, 36 – воздержались.

На прошлой неделе неофициально стало известно, что Европарламент согласился утвердить всех семерых до сих пор не утвержденных кандидатов на должности в новую Еврокомиссию, положив конец многонедельному тупику среди политических фракций.

Споры между депутатами велись, в частности, относительно кандидатур итальянца Раффаэле Фитто, венгра Оливера Вархеи и испанки Терезы Риберы.