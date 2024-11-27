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Європейський парламент затвердив новий склад Єврокомісії

Європейський парламент затвердив новий склад Єврокомісії
Фото: Рixabay

Європейський парламент на засіданні 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році, повідомляє Європейська правда.

Новий склад Єврокомісії затвердили 370 голосами "за". Проти голосували 282 і 36 – утрималися.

Минулого тижня неофіційно стало відомо, що Європарламент погодився затвердити усіх сімох досі не затверджених кандидатів на посади у нову Єврокомісію, поклавши край багатотижневому глухому куту серед політичних фракцій.

Суперечки між депутатами точилися, зокрема, щодо кандидатур італійця Раффаеле Фітто, угорця Олівера Варгеї та іспанки Терези Рібери.

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