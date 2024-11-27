Большинство украинских беженцев в Германии не планируют возвращаться – чиновник

Все больше беженцев из Украины хочет остаться в Германии навсегда. Согласно опросу, на сегодняшний день таких 65%. Об этом сообщил президент немецкого Государственного управления по делам беженцев Марк Зайберт, сообщает ТСН.

По словам Зайберта, в приюте для беженцев Тегель, где живут тысячи людей из Украины, проводят регулярные опросы. Так, полтора года назад большинство людей говорили, что хотят вернуться в Украину.

"Сейчас большинство в 65 процентов говорят: "Мы остаемся здесь. Мы обустраиваемся" , – сказал немецкий чиновник.

"Мы видим, что картина меняется. Мы также замечаем это в большем количестве посетителей на курсах немецкого языка" , – добавил он.

На ярмарках вакансий, подобных тому, что состоялось несколько дней назад непосредственно в крупном заведении размещения Тегель, украинцы были очень заинтересованы в поиске работы.

После начала полномасштабной войны много украинцев бежали из страны, в частности в Берлин. Точно не известно, сколько украинцев проживает в столице Германии, однако, по оценкам, речь может идти о 50-60 тыс.

К слову, в августе еврокомиссар по вопросам труда и социальной политики Николас Шмидт информировал, что много украинских беженцев хорошо интегрировались на рынке труда в странах ЕС. Так, из 4,3 млн украинцев на тот момент работали 1,6 млн.