Евросоюз утвердил бюджет на следующий год

Президент Европарламента Роберт Метсола подписала бюджет ЕС на 2025 год после того, как евродепутаты поддержали его большинством голосов – документ стал законом. Со ссылкой на пресс-службу Европарламента, сообщает Европейская правда.

Общий бюджет на 2025 год составляет 199,4 млрд евро.

Бюджет 2025 года будет на 6% больше нынешнего, что означает увеличение на 10 млрд евро.

Для бюджета ЕС на 2025 год депутаты Европарламента обеспечили более эффективную поддержку для решения таких проблем, как здравоохранение, гуманитарная помощь, управление границами и борьба с изменением климата.

В Европарламенте напомнили, что в феврале 2024 года, во время пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, ЕП добился значительного увеличения расходов на ключевые приоритеты, такие как поддержка Украины, которые депутаты Европарламента смогли сохранить в бюджете на 2025 год.

Еврокомиссия в проекте бюджета предусматривала для Украины 15,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility.

Бюджет на 2025 год был принят 418 голосами, против были 185 и 67 воздержались. Совет ЕС уже одобрил бюджетное соглашение 25 ноября.

"Этот бюджет направлен на решение насущных проблем, включая российскую агрессию в войне против Украины, постоянное миграционное давление, эскалацию кризиса на Ближнем Востоке, влияние стихийных бедствий и, что особенно важно, конкурентоспособность наших экономик. Это обеспечит ЕС возможность эффективно реагировать на эти насущные реалии" , - сказал Йохан Ван Овертвельдт, сказал председатель комитета ЕП по вопросам бюджета.

Более 90% бюджета ЕС финансирует деятельность в странах Евросоюза и за его пределами, которая приносит пользу гражданам, регионам, фермерам, исследователям, студентам, неправительственным организациям и бизнесу.

В отличие от национальных бюджетов, бюджет ЕС в первую очередь направлен на инвестиции, чтобы генерировать рост и возможности по всему Европейскому Союзу.

ЕС обслуживает 27 стран с общим населением 450 миллионов человек. Учитывая такие масштабы, годовой бюджет ЕС является относительно небольшим – в среднем 160-180 миллиардов евро ежегодно в 2021-27 годах. Это сопоставимо с национальным бюджетом Дании, который обслуживает 5,6 миллиона человек, и примерно на 30% меньше, чем бюджет Польши с ее 38-миллионным населением.

Напомним, в середине ноября Еврокомиссия одобрила выделение 4 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в виде грантов и займов в рамках программы Ukraine Facility.