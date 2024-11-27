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ССО показали, как взяли в плен российских морпехов на Курщине

ССО показали, как взяли в плен российских морпехов на Курщине
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Воины Сил специальных операций обнародовали видозапись, на которой они общаются с взятыми в плен российскими военными.﻿﻿ Со ссылкой ССО в соцсетях, сообщает Украинская правда.

Военные рассказали, что во время проведения специальный действий на Курском направлении "нанесли существенные потери в живой силе противнику". Кроме того, было взято в плен "несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты рф".

"Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник", - комментируют военные.

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