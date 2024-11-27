ССО показали, как взяли в плен российских морпехов на Курщине

Воины Сил специальных операций обнародовали видозапись, на которой они общаются с взятыми в плен российскими военными.﻿﻿ Со ссылкой ССО в соцсетях, сообщает Украинская правда.

Военные рассказали, что во время проведения специальный действий на Курском направлении "нанесли существенные потери в живой силе противнику". Кроме того, было взято в плен "несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты рф".