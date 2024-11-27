ССО показали, як взяли в полон російських морпіхів на Курщині

Воїни Сил спеціальних операцій оприлюднили відозапис, на якому вони спілкуються з узятими в полон російськими військовими.﻿﻿ ﻿З посиланням на ССО у соцмережах, повідомляє Українська правда.

Військові розповіли, що під час проведення спеціальний дій на Курському напрямку "завдали суттєвих втрат в живій силі противнику". Крім того, було взято в полон "декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти рф".