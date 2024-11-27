С начала полномасштабной войны число украинцев с инвалидностью увеличилось на 300 тысяч

В Украине с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч. Со ссылкой на комментарий министра труда и социальной политики Украины Оксану Жолнович, сообщает Суспільне.

«Людей с инвалидностью стало больше на 300 тысяч. Это будут разные люди, потому что многие из пожилых людей оформили инвалидность, многие еще не оформили инвалидность. Поэтому я думаю, что цифра может быть больше, но сейчас с 2,7 миллиона до 3 миллионов человек мы имеем таких, которые имеют статус с инвалидностью» , — сказала Жолнович.