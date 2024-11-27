З початку повномасштабної війни число українців з інвалідністю збільшилося на 300 тисяч

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тисяч. З посиланням на коментар міністра праці та соціальної політики України Оксану Жолнович, повідомляє Суспільне.

«Людей з інвалідністю стало більше на 300 тисяч. Це будуть різні люди, бо багато хто з літніх людей оформив інвалідність, багато хто ще не оформив інвалідність. Тому я думаю, що цифра може бути більшою, але наразі з 2,7 мільйона до 3 мільйонів осіб ми маємо таких, що мають статус з інвалідністю» , — сказала Жолнович.