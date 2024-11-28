В РФ сообщили о взрывах в Ростовской области и Краснодарском крае

В ночь на 28 ноября россияне вновь жалуются на взрывы. Их слышали как в Ростовской области, так и в Краснодарском крае, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

В первую очередь появилась информация, что взрывы прозвучали в Таганроге Ростовской области. По словам местных жителей, силы ПВО отражали атаку якобы украинских беспилотников. Данные сообщения были приблизительно в 01:12.

Позже, в 02:42, Telegram ASTRA написал, что о взрывах сообщают жители Краснодарского края. В частности, их слышали в Славянске-на-Кубани и Крымске.

На опубликованных кадрах можно услышать, как звучали мощные взрывы. Официальной информации о последствиях якобы атаки пока не было.

Напомним, вчера в оккупированном Россией Крыму прогремели взрывы. Россияне заявили о ракетной атаке на полуостров. В частности, об этом говорили жители Сакского района. Также, вероятно, взрыв произошел в Керчи.

Помимо этого, звуки взрывов слышали в Севастополе. По данным канала "Крымский ветер", в городе останавливали движение наземного общественного транспорта.