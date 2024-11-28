В Украине ввели экстренные отключения, РФ атакует энергетику – министр

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии в Украине из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки.﻿﻿ Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Украинская правда.

"Опять энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", – сообщил он.

По словам Галущенко, информацию о последствиях атаки будут уточнять, как только позволит ситуация с безопасностью.

В 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет. Россия атакует разные регионы. В Харькове, Луцке и Киеве прогремели взрывы.