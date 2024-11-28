В Україні запровадили екстрені відключення, РФ атакує енергетику – міністр

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку.﻿﻿ Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Українська правда.

"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії" , – повідомив він.

За словами Галущенка, інформацію про наслідки атаки будуть уточнювати, як тільки дозволятиме безпекова ситуація.

О 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет. Росія атакує різні регіони. У Харкові, Луцьку та Києві пролунали вибухи.