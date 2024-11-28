Ракетная атака по Украине: в Киеве упали осколки ракеты
Военные РФ нанесли ракетный удар по Киеву утром 28 ноября, обломки упали на открытую территорию. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает Деловая столица.
"В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно — на открытую территорию", — рассказал он.
Информации о раненых или разрушениях пока не было, данные уточняются.
"Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях до отбоя!" — обратился Попко к горожанам.
Напомним, утром россияне массированно атаковали энергетические объекты по всей Украине, введены аварийные отключения света.
В Харькове ракетному удару подверглось предприятие.