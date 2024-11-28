Ракетная атака по Украине: в Киеве упали осколки ракеты

Военные РФ нанесли ракетный удар по Киеву утром 28 ноября, обломки упали на открытую территорию﻿. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает Деловая столица.

"В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно — на открытую территорию" , — рассказал он.

Информации о раненых или разрушениях пока не было, данные уточняются.

"Воздушная тревога продол ﻿﻿ жается. Находитесь в укрытиях до отбоя!" — обратился Попко к горожанам.

Напомним, утром россияне массированно атаковали энергетические объекты по всей Украине, введены аварийные отключения света.

В Харькове ракетному удару подверглось предприятие.