Ракетна атака по Україні: у Києві впали уламки ракети

Військові РФ завдали ракетного удару по Києву вранці 28 листопада, уламки впали на відкриту територію﻿. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє Ділова столиця.

"Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Попередньо — на відкриту територію" , — розповів він.

Інформації щодо поранених чи руйнувань поки не було, дані уточнюються.

"Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях до відбою!" — звернувся Попко до містян.

Нагадаємо, вранці росіяни масовано атакували енергетичні об'єкти по всій Україні, запроваджені аварійні відключення світла.