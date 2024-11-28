Ракетна атака по Україні: у Києві впали уламки ракети
Військові РФ завдали ракетного удару по Києву вранці 28 листопада, уламки впали на відкриту територію. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє Ділова столиця.
"Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Попередньо — на відкриту територію", — розповів він.
Інформації щодо поранених чи руйнувань поки не було, дані уточнюються.
"Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях до відбою!" — звернувся Попко до містян.
Нагадаємо, вранці росіяни масовано атакували енергетичні об'єкти по всій Україні, запроваджені аварійні відключення світла.