Из-за российских обстрелов задерживаются 10 поездов – "Укрзализныця"
По состоянию на 9:30 утра четверга, 28 февраля, из-за массированных вражеских обстрелов задерживаются 10 поездов "Укрзализныци", пишет Ирина Костенко, РБК-Украина.
"По всей стране массированные обстрелы, точечные обесточивания, но более 150 поездов "Укрзализныци" следуют по расписанию, ситуация с движением стабильная и контролируемая", - рассказали в компании.
По состоянию на 8 часов утра из-за обесточивания отдельных участков фиксировали задержки немногим более 1 часа для 6 поездов УЗ (там работали резервные тепловозы, набирали ход).
Позже информацию о количестве поездов с задержкой обновили. Согласно ей, отклонение от расписания фиксируют уже для 10 поездов:
- №67/68 "Варшава-Всходня - Киев-Пасс." (+2:15)
- №77/78 "Одесса-Главная - Ковель-Пасс." (+2:03)
- №1/2 "Харьков-Пасс. - Ивано-Франковск" (+0:29)
- №201/202 "Харьков-Пасс. - Ворохта" (+0:29)
- №715/716 "Пшемысль Главный - Киев-Пасс." (+0:28)
- №351/352 "Киев-Пасс. - Кишинев" (+0:27)
- №749/750 "Киев-Пас. - Вена Главная" (+0:23)
- №67/68 "Киев-Пасс. - Варшава-Всходня" (+0:13)
- №31/32 "Пшемысль Главный - Запорожье-1" (+0:07)
- №3/4 "Запорожье - Ужгород" (2:00)
"Отставание от графика будем постепенно сокращать... Продолжаем движение", - уточнили в "Укрзализныце".
За актуальной информацией УЗ насчет отклонения поездов от расписания можно следить на официальном портале.