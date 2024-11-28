Через російські обстріли затримуються 10 поїздів – "Укрзалізниця"
Станом на 9:30 ранку четверга, 28 лютого, через масовані ворожі обстріли затримуються 10 поїздів "Укрзалізниці", пише Ірина Костенко, РБК-Україна.
"По всій країні масовані обстріли, точкові знеструмлення, але понад 150 поїздів "Укрзалізниці" прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна та контрольована", - розповіли у компанії.
Станом на 8 годину ранку через знеструмлення окремих ділянок фіксували затримки трохи понад 1 годину для 6 поїздів УЗ (там працювали резервні тепловози, набирали хід).
Пізніше інформацію про кількість потягів із затримкою оновили. Згідно з нею, відхилення від розкладу фіксують вже для 10 поїздів:
- №67/68 "Варшава-Всходня - Київ-Пас." (+2:15)
- №77/78 "Одеса-Головна - Ковель-Пас." (+2:03)
- №1/2 "Харків-Пас. - Івано-Франківськ" (+0:29)
- №201/202 "Харків-Пас. - Ворохта" (+0:29)
- №715/716 "Пшемисль Головний - Київ-Пас." (+0:28)
- №351/352 "Київ-Пас. - Кишинеу" (+0:27)
- №749/750 "Київ-Пас. - Відень Головний" (+0:23)
- №67/68 "Київ-Пас. - Варшава-Всходня" (+0:13)
- №31/32 "Пшемисль Головний - Запоріжжя-1" (+0:07)
- №3/4 "Запоріжжя - Ужгород" (2:00)
"Відставання від графіка будемо поступово скорочувати... Продовжуємо рух", - уточнили в "Укрзалізниці".
За актуальною інформацією УЗ щодо відхилень поїздів від розкладу можна стежити на офіційному порталі.