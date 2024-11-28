Через російські обстріли затримуються 10 поїздів – "Укрзалізниця"

Станом на 9:30 ранку четверга, 28 лютого, через масовані ворожі обстріли затримуються 10 поїздів "Укрзалізниці", пише Ірина Костенко, РБК-Україна.

"По всій країні масовані обстріли, точкові знеструмлення, але понад 150 поїздів "Укрзалізниці" прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна та контрольована" , - розповіли у компанії.

Станом на 8 годину ранку через знеструмлення окремих ділянок фіксували затримки трохи понад 1 годину для 6 поїздів УЗ (там працювали резервні тепловози, набирали хід).

Пізніше інформацію про кількість потягів із затримкою оновили. Згідно з нею, відхилення від розкладу фіксують вже для 10 поїздів:

№67/68 "Варшава-Всходня - Київ-Пас." (+2:15)

№77/78 "Одеса-Головна - Ковель-Пас." (+2:03)

№1/2 "Харків-Пас. - Івано-Франківськ" (+0:29)

№201/202 "Харків-Пас. - Ворохта" (+0:29)

№715/716 "Пшемисль Головний - Київ-Пас." (+0:28)

№351/352 "Київ-Пас. - Кишинеу" (+0:27)

№749/750 "Київ-Пас. - Відень Головний" (+0:23)

№67/68 "Київ-Пас. - Варшава-Всходня" (+0:13)

№31/32 "Пшемисль Головний - Запоріжжя-1" (+0:07)

№3/4 "Запоріжжя - Ужгород" (2:00)

"Відставання від графіка будемо поступово скорочувати... Продовжуємо рух" , - уточнили в "Укрзалізниці".

За актуальною інформацією УЗ щодо відхилень поїздів від розкладу можна стежити на офіційному порталі.