РФ атаковала энергообъекты во Львовской области, без света более 500 тысяч человек – ОВА

Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры Львовской области. Об этом заявил глава ОВА Максим Козицкий, сообщает Левый берег.

"Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Детали впоследствии" , – написал он в Telegram.

Из-за утренних обстрелов и применения почасовых графиков отключения электроэнергии в области 523 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Сегодня утром Россия совершила очередную ракетную атаку. В Харькове враг атаковал гражданское предприятие, раздавались взрывы ПВО в Киеве. Россияне запустили несколько групп ракет на западные области, в частности Черновицкую, Львовскую, Волынскую, Ровенскую. В Луцке есть попадания, город частично обесточен. О работе ПВО сообщал городской голова Ивано-Франковска.