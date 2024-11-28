РФ атакувала енергооб'єкти на Львівщині, без світла понад 500 тисяч людей – ОВА

Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури Львівської області. Про це заявив голова ОВА Максим Козицький, повідомляє Лівий берег.

"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі згодом" , – написав він у Telegram.

Через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії в області 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

Сьогодні вранці Росія здійснила чергову ракетну атаку. У Харкові ворог атакував цивільне підприємство, лунали вибухи ППО в Києві. Росіяни запустили декілька груп ракет на західні області, зокрема, Чернівецьку, Львівську, Волинську, Рівненську. У Луцьку є влучання, місто частково знеструмлено. Про роботу ППО повідомляв міський голова Івано-Франківська.