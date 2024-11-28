Экстренные отключения электричества могут продлиться до 20:00 – Yasno

Из-за очередной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины в стране введены экстренные отключения электроэнергии. Ситуация в энергосистеме остается критической. Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"По всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на нашу энергетику. Отбоя пока нет. Деталей тоже. Ситуация в энергосистеме сложная" , - заявил он.

По прогнозу НЭК "Укрэнерго", отключения продлятся до 20:00, однако это лишь предварительная оценка. В таких условиях графики стабилизационных отключений не действуют, но по возможности энергетики будут менять группы потребителей. Критическая инфраструктура обеспечена электроснабжением.

Напомним, утром 28 ноября российские захватчики совершили массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Одессе, Луцке, Николаеве, Житомире и других городах.