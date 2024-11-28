Екстрені відключення електрики можуть тривати до 20:00 – Yasno

Через чергову атаку російських військ на енергетичну інфраструктуру України в країні запроваджено екстрені відключення електроенергії. Ситуація в енергосистемі залишається критичною. Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"По всій країні екстрені відключення через атаку ворога на нашу енергетику. Відбою поки нема. Деталей теж. Ситуація в енергосистемі складна", - заявив він.

За прогнозом НЕК "Укренерго", відключення триватимуть до 20:00, однак це лише попередня оцінка. У таких умовах графіки стабілізаційних відключень не діють, але за можливості енергетики змінюватимуть групи споживачів. Критична інфраструктура забезпечена електропостачанням.

Нагадаємо, вранці 28 листопада російські загарбники здійснили масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, Одесі, Луцьку, Миколаєві, Житомирі та інших містах.