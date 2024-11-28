В Запорожской области оккупанты расстреляли пятерых украинских пленных – ОГП

В Запорожской области российские военные расстреляли пятерых украинских военнопленных. Происшествие случилось вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По предварительным данным, 24 ноября вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района, в зоне активных боевых действий, военнослужащие армии РФ расстреляли пятерых украинских защитников из шести, которые были взяты в плен.

Правоохранители установили подразделение российской армии, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. В распоряжении следователей также есть видеозапись, зафиксировавшая момент расстрела.

Запорожская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.