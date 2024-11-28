Массированный удар по Украине: под атакой оказались объекты "Нафтогаза"

Россия массировано ударила по Украине дронами и ракетами 28 ноября. В частности, были атакованы объекты "Нафтогаза", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Сегодня утром (28 ноября, - ред) враг раз атаковал объекты "Группы Нафтогаз" , - говорится в сообщении компании.

К счастью, никто не пострадал.

"Атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям и клиентам Группы" , - отметили в компании.

Массированный обстрел РФ по Украине

Российские войска обстреляли Украину 28 ноября, применив почти 200 ракет и дронов. ПВО сбила большую часть из них. Этот удар стал вторым массированным за ноябрь и одиннадцатым за 2024 год.

Главной мишенью для удара стали объекты энергетики по всей Украине. В частности, как рассказал президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия применила ракеты "Калибр" с кассетными снарядами.

Из-за обстрела энергообъектов пришлось вводить аварийные отключения света. На данный момент они уже отменены. Также есть пострадавшие из-за обстрела - в Киевской и в Одесской областях.