Украина получит от Японии 600 млн долларов на субсидии и помощь переселенцам

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Всемирный банк утвердил Дополнительное финансирование в размере 664 млн долларов для проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE). Проект финансируется Японией, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Минфина, 602 млн долларов поступят в общий фонд государственного бюджета Украины.

Целью INSPIRE является обеспечение социальной защиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения Украины во время и после войны, улучшение доступа к социальным услугам и помощи, а также усиление системы социальной поддержки для оперативного реагирования на возможные вызовы настоящего и будущего.

"Проект INSPIRE усиливает эффективность программ социальной защиты для тысяч украинцев, в частности из-за субсидий на жилищно-коммунальные услуги и помощь ВПЛ" , - сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Минфине сообщили, что 662 млн долларов поступят из Целевого фонда по оказанию необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), поддерживаемой правительством Японии. Также будет предоставлен грант, 2 млн долларов, с траст-фонда Всемирного банка Early Learning Partnership в поддержку расширения программы по уходу за детьми.

В рамках проекта INSPIRE уже привлечено 1,2 млрд долларов.

Напомним, Япония является одним из крупнейших доноров бюджетной поддержки Украины с начала войны. Только в 2024 году она предоставила Украине 2,2 млрд долларов, из которых кредиты – 1,5 млрд долларов, гранты 700 млн долларов.

Япония, США и некоторые другие страны оказывают финансовую поддержку через Всемирный банк.

НБУ ожидает, что общая сумма международного финансирования в 2024 году достигнет 41,5 млрд долларов, а в следующем – 38,4 млрд долларов.