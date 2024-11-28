Экс-советника из Минобороны и экс-нардепа разоблачили на афере по закупке военной формы

В селке на 10 млн долларов при закупке формы для ВСУ в 2022 году подозревают бывших советника из Минобороны и экс-нардепа, сообщает Украинская правда.

"Чтобы завладеть бюджетными средствами на заказе более 1 000 000 комплектов одежды для украинских военных по сделкам, которые заключили в 2022 году по завышенным ценам, бывший советник экс-заместителя министра обороны вступил в преступный сговор с нардепом II-IV созывов.

Также в сделке фигурируют сын депутата и иностранец. Полученные более 10 млн долл. на разнице от стоимости закупки планировали разделить между всеми участниками преступной схемы, в том числе и экс-чиновниками оборонного ведомства" , – говорится в сообщении Нацполиции.

По данным источника УП, речь идет о бизнесмене Романе Балыкине, нардепе трех созывов Игоре Франчуке и его сыне Ярославе Франчуке.

Организовал схему иностранец - мошенник международного масштаба, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии, отмечают в полиции.

Для выполнения заказа он подобрал текстильный холдинг в Турции и обещал его руководителям содействовать в получении крупного оборонного заказа благодаря своим связям с влиятельными украинскими чиновниками и политиками.

Турецкая сторона сообщила, что цена изготовления более миллиона комплектов военной формы будет стоить 25 600 000 долларов и выдала мошеннику доверенность на представление своих интересов.

Посредник заключил с Министерством обороны Украины пять сделок по завышенным ценам на сумму более 35 миллионов долларов от имени подконтрольной ему компании, и только после этого подписал контракты на сумму 25 600 000 долларов с турецким швейным холдингом. Более 10 миллионов долларов разницы должны были "лечь" в карманы посредника, советника экс-заместителя министра Минобороны и бывшего нардепа, который лоббировал заключение этих контрактов.

Мошенник прислал турецкой стороне 10 миллионов долларов в качестве задатка. Когда турки отшили форму и доставили ее в Украину, посредник перестал выходить с ними на связь и не отдал им еще более 10 миллионов долларов за выполненную работу. Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции установили, что в дальнейшем организатор аферы потратил эти средства по своему усмотрению.

По имеющейся информации установлено, что полученные средства по преступным схемам участники использовали для приобретения элитных автомобилей, недвижимости, в том числе и за рубежом.

Полицейские провели 38 санкционированных обысков по местам жительства и работы причастных к преступной схеме граждан Украины, по результатам которых были изъяты документы, автомобили, мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие доказательства совершенных преступлений.

Следователи Нацполиции уверяют, что собрали достаточно доказательств, чтобы объявить советнику экс-заместителя министра обороны, бывшему нардепу и его сыну о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном группой лиц.

Решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов и избрании подозреваемым меры пресечения.