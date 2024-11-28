В Румынии пересчитают результаты первого тура президентских выборов

В четверг Конституционный суд единогласно принял решение обратиться к Центральной избирательной комиссии с просьбой пересчитать все действительные и недействительные бюллетени в первом туре президентских выборов.﻿ Решение опубликовано на сайте суда, сообщает Европейская правда.

Решение было принято в конце двухчасового заседания по жалобе кандидата в президенты Кристиана Терхеса, который обвинил ЦИК в фальсификациях в отношении голосов другого кандидата Элены Ласкони.

Жалоба, поданная кандидатом Себастьяном Попеску по поводу мошенничества, совершенного кандидатом Кэлином Джорджеску, была отклонена.

Суд также обратился к ЦИК с просьбой предоставить результаты повторного пересчета голосов.

Новое заседание Конституционного суда состоится в пятницу, 29 ноября, с 14:00, чтобы принять решение по требованию об отмене первого тура президентских выборов, поданного кандидатом от Национал-консервативной партии Румынии Кристианом Терхесом.

Все решения Конституционного суда являются окончательными.

Председатель Постоянного избирательного органа Тони Греблэ в прямом эфире телеканала Digi 24 заявил, что пересчет голосов может быть проведен при наличии веских доказательств. Он подчеркнул, что пересчету подлежат более 9 миллионов бюллетеней, которые сейчас находятся в архивах окружных судов, и процедура повторного подсчета голосов не может быть проведена за несколько часов или дней.

Румынское законодательство предусматривает, что в случае аннулирования Конституционным судом результата выборов повторное голосование проводится во второе воскресенье после даты аннулирования.

Национальный совет телевидения и радиовещания Румынии просит Еврокомиссию начать официальное расследование в отношении приложения TikTok и возможного ненадлежащего использования платформы, что обеспечило лидерство в первом туре президентских выборов малоизвестного ультраправого политика Кэлина Джорджеску.

На 28 ноября президент Румынии Клаус Йоханнис созвал заседание Высшего совета национальной обороны – высшего органа безопасности страны – для обсуждения угрозы вмешательства в избирательный процесс.