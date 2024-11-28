Обвал рубля вынуждает Центробанк РФ к резкому повышению ставки – Bloomberg

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Недавнее падение рубля усиливает давление на Банк России, заставляя его повысить ключевую ставку – возможно, больше всего с начала войны в Украине. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

По данным ЦБ, с 21 ноября, когда США наложили санкции на около 50 российских банков, валюта ослабла почти на 8% по отношению к доллару и юаню. Это, вероятно, усугубит инфляцию, которую Банк России пытается сдержать, повысив процентные ставки до рекордно высокого уровня.

Центральный банк заявил, что готов и дальше повышать стоимость заимствований, которая сейчас составляет 21%, до уровня, необходимого для возврата инфляции до целевого уровня 4% в следующем году. По оценкам Bloomberg, это может означать, что следующим шагом станет повышение ставки до 25%.

Спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке резко возрос на фоне опасений, что новые ограничения существенно ограничат приток иностранной валюты.

Чиновники изо всех сил пытаются приуменьшить влияние ослабления рубля, подчеркивая, в частности, то, что это благо для экспортеров. Но в условиях, когда инфляция более чем вдвое превышает целевой показатель центрального банка, обвал валюты может вынудить регуляторов действовать вопреки и без того болезненным условиям кредитования.

С начала года рубль потерял 19% против доллара США, что сделало его одной из худших валют на развивающихся рынках. Банк России использует межбанковские операции для расчета курса с июня, когда США наложили санкции на Московскую биржу, что сразу остановило торговлю долларом и евро.

Напомним, Центробанк РФ с 28 ноября и до конца 2024 г. прекращает покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Российский рубль снизился более чем на 24% с начала августа, когда началось его падение, и может продолжить ослабевать.

Новые санкции США против российских банков привели к дальнейшему падению рубля, поставив под угрозу последние каналы прямого поступления иностранной валюты в страну.