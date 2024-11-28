Правительство Грузии отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз

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Премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от ведения переговоров о вступлении в Европейский Союз "до 2028 года". Заявление Кобахидзе в грузинском парламенте цитирует портал Interpressnews, сообщает Европейская правда.

Грузинский премьер объявил о решении властей "не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года".

"Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза" , – пообещал он.

Кобахидзе также отметил, что открытие переговоров по вопросу вступления в Европейский Союз используется как инструмент шантажа Тбилиси, как ранее то же самое происходило с вопросом статуса кандидата.

"Категорически недопустимо рассматривать интеграцию в Европейский Союз как милость" , – заявил он.

Заявление Кобахидзе прозвучало после того, как Европейский парламент в своей резолюции призвал не признавать парламентские выборы в Грузии 26 октября, по итогам которых победу объявила "Грузинская мечта".

Перед тем, на саммите 17 октября в Брюсселе, лидеры стран ЕС повторили свое заявление о фактической остановке процесса евроинтеграции Грузии, сославшись на антидемократические решения властей, в частности закон об "иноагентах" и против "ЛГБТ-пропаганды".