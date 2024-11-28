Зеленский через 44 дня таки подписал закон о повышении налогов

при оплате картой на 2 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов. Основным в законе является увеличение военного сбора со всех доходов украинцев с 1,5% до 5% в этом году и в следующем, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как заявил 27 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль, этот закон вступит в силу с 1 декабря. По его словам, этот закон является одним из ключевых требований наших кредиторов и важен для наполнения средствами всех расходных статей для обороны в этом году и следующем.

Финансовый комитет Рады уже поддержал норму, которая убирает повышение налогов для ФЛП задним числом, с 1 октября, и переносит на 1 января. Эту норму еще предстоит одобрить в парламенте.

Как написал нардеп Ярослав Железняк, президент подписал закон через 44 после того, как документ был передан ему на подпись.

Правительство предложило увеличить налоги в июле 2024 года из-за необходимости увеличить расходы на оборону на 500 млрд гривен. Первоначальные предложения правительства были достаточно жесткими и предполагали увеличение налогов в разных сферах. Затем за основу приняли проект главы налогового комитета Даниила Гетманцева. Рада приняла этот закон 10 октября.

Общая сумма повышения налогов в 2024 году составит около 8 млрд гривен. Это произойдет за счет увеличения налогов с граждан и ФЛП. В следующем году основным ресурсом также будут являться доходы населения, кроме того, повышенный налог заплатят банки.

Повышение военного сбора

Законом предусмотрено повышение военного сбора со всех доходов граждан с 1,5% до 5%. По расчетам Минфина, если бы закон вступил в силу с 1 октября, то это дополнительно дало бы бюджету 27,3 млрд гривен в 2024 году. Однако сумма сократится, поскольку закон вступит в силу с 1 декабря.

В 2025 году благодаря повышению налогов доходы бюджета вырастут на 141 млрд гривен. Повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% даст 107,7 млрд гривен; установление военного сбора для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей I, II, III и IV групп – 13,7 млрд гривен, юридических лиц III группы – 929 млн гривен.

Таким образом, если сейчас ставка налога с доходов граждан составляет 19,5% (18% плюс 1,5% военного сбора), сейчас она вырастет до 23%.

Согласно закону, "доходы плательщиков военного сбора, начисленные по результатам налоговых периодов до вступления в силу этого закона, облагаются налогом по ставке военного сбора, действовавшей до вступления в силу данного закона, независимо от даты их фактической выплаты (предоставления)".

В то же время, остается ставка 1,5% для военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта.

Также предусмотрено установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц). Бюджет получит 7,8 млрд гривен в 2025 году.

Устанавливается военный сбор в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы. Это даст в 2025 году 6,8 млрд гривен.

С 1 января 2025 года вводится ежемесячная отчетность по ЕСВ (единому социальному взносу), НДФЛ (налогу с доходов физлиц) и ВС (военному сбору) для всех налоговых агентов. До конца 2024 года соответствующая налоговая отчетность представляется в ежеквартальном режиме. Это необходимо для "экономического бронирования".

Другие налоги

Законом предусмотрено установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%. Дополнительно бюджет получит 157,7 млн гривен в 2025 году.

Установлена уплата ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле топливом. Это даст 4,3 млрд гривен в 2025 году.

Законом предусмотрено установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%. Это даст 27 млрд. гривен в 2025 году.

Для сельскохозяйственных производителей увеличивают минимальное налоговое обязательство. Минимальная сумма к оплате не может быть менее 700 гривен с гектара земли. Для земельных участков, где доля площади пашни составляет не менее 50% - 1400 гривен с гектара.

Кроме того, в состав налогооблагаемого дохода за 2024 и 2025 годы не включается доход в виде государственной денежной помощи (кэшбека), полученный в рамках реализации экспериментального проекта "Сделано в Украине".

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, только 4,5% украинцев считают, что повышение налогов должно производиться оперативно, чтобы обеспечить максимальные поступления в государственный бюджет в короткий период времени.

Четверть опрошенных (25,5%) считают, что повышение налогов следует осуществить, но постепенно, чтобы сбалансировать потребность государства в дополнительных поступлениях и ограниченную покупательную способность населения.

Большинство граждан Украины (58,1%) считают нецелесообразным повышение налогов.