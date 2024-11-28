Добровольное возвращение на службу после СЗЧ: Зеленский подписал закон

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинул военные части или дезертировал, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Согласно документу, во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно покинули воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продлить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.

Также возобновляются выплаты денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Отмечается, что начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются для отказа в продлении военной службы таких военнослужащих и действия контракта.

Напомним, в Украине изменили законодательство, позволившее возвращать бойцов, впервые самовольно покинувших свои части, на службу. Только в октябре судами было принято около сотни решений не арестовывать военных, а разрешить им вернуться на службу.

Одним из известнейших случаев СЗЧ является дело военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова. Он публично ушел в СЗЧ.