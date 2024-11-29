Tesla ищет операторов для дистанционного управления роботакси

В октябре 2024 года Tesla представила Cybercab, роботокси для двух пассажиров без руля и педалей. Новое беспилотное такси должно появиться в 2026 году, но, возможно, оно не будет полностью автономным. По данным Gizmodo, компания ищет операторов для дистанционного управления и устранения неполадок в такси, сообщает Mezha Media.

В вакансии идет речь о наборе людей в команду дистанционных телеопераций для будущих продуктов. Помимо работы с такси команда также будет заниматься управлением гуманоидными работами Optimus, которыми уже руководили во время презентации.

"Команда Tesla AI Teleoperation отвечает за предоставление удаленного доступа к нашим роботокси и роботов-гуманоидов. Наши автомобили и работы работают автономно в сложных условиях. Когда мы совершенствуем использующий их искусственный интеллект, нам нужна возможность дистанционного доступа к ним и управления ими" , – говорится в описании вакансии.

В этой должности работникам необходимо будет создать "высокооптимизированную надежную потоковую передачу данных с низкой задержкой из-за ненадежных транспортных средств в реальном мире". Для этого Tesla ищет инженеров программного обеспечения со знаниями C++ и Python.

Кроме того, в описании вакансии также упоминается, что дистанционные операторы смогут брать управление как такси, так и работами благодаря "самому современному VR оборудованию, которое позволяет им удаленно выполнять сложные и запутанные задачи". На сайте еще указана приблизительная годовая зарплата – от 120 до 318 тысяч долларов, дополнительные бонусы в виде наличных денег и акции и другие преимущества.